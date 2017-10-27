Bayern Münih'e genç yetenek
Alman ekibi, İsveçli 16 yaşındaki futbolcu Andersson'u transfer etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli futbolcu Alex Timossi Andersson'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Helsingborg'da forma giyen İsveçli genç milli futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih forması giyeceği ifade edildi.
Açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Andersson'un bu sezon Helsingborg'da oynamaya devam edeceği de belirtildi.
Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Andersson'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu, gelişimini sistemine alışık olduğu takımında sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Orta saha bölgesinde oynayan Andersson, İsveç İkinci Ligi'nde mücadele eden Helsingborg formasıyla bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol attı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:05
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
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Yorum
adalet Yapsanız ne olacak.Yapmasanız ne olacak.Aziz Yıldırımdan hesapmı sorabileceksiniz.Aziz ne derse kabul edeceksiniz.O kadar.
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Disiplin sevki dudak okuma ile yapılmadı!
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Yorum
Ertan Neyle yapılırsa yapılsın. Beşiktaşa yapıldı ve cezayı bindirdiler. Ne futbolcular ne küfürler yağdırdı. Bu adamlar o zaman neredeydi.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 13
Yorum
selim Birde utanmadan bu yaziyi begenmedim butonuna basiyorsunuz ya...ne soylenirki.laf serefi ve hassiyeti olana soylenir.potuk 2 mac babel 1
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