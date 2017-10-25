Almanya Kupası 2. tur maçları
Almanya Kupası 2. turunda Bayern Münih, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta, penaltı atışlarında Leipzig'e 5-4 üstünlük sağlayarak bir üst tura çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Bayern Münih'i konuk etti.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta ev sahibi ekipte Naby Keita, 54. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Leipzig, 68. dakikada Emil Forsberg'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Bayern Münih 73. dakikada Thiago ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayın penaltı atışlarına geçildi. Bayern Münih, penaltılarda Leipzig'e 5-4 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu.
- Hoffenheim elendi
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim ise deplasmanda Werder Bremen'e 1-0 yenilerek elendi.
Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Werder Bremen'in golünü 31. dakikada Ishak Belfodil kaydetti.
Hoffenheim'i 1-0 mağlup eden Werder Bremen bir üst tura çıktı.
Bayern Münih ve Werder Bremen yanı sıra rakiplerini yenen Freiburg, Heidenheim, Stuttgart, Wolfsburg, Köln, Nürnberg, Ingolstadt, Mainz, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 ve Padarborn, 3. turda mücadele edecek.
Almanya Kupası'nda 3. tur maçları 19 Aralık'ta oynanacak.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
uğur FB DEN GS DAN OYUNCU ALMAYALIM YAHU
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Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
balloo geçen sene fenerbahçe 'de iyi oynamasının sebebi taraftardır. lens önemsenmek istiyor, olmayıncada duygusala bağlıyor..beşiktaşta işi zor.
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Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
Ertan Bu sene yapılan transferlerin hiçbiri tutmadı, yani yapılan transferler tam manası ile birer fiyasko! YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK.PARALARDA UÇTU.
Almanya Kupası 2. tur maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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