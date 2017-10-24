 Nuri Şahinli Dortmund rahat turladı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Nuri Şahinli Dortmund rahat turladı

    Nuri Şahinli Dortmund rahat turladı

    Milli futbolcu Nuri Şahin'in ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta Borussia Dortmund, deplasmanda Magdeburg'u 5 - 0 mağlup ederek Almanya Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

    Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde Borussia Dortmund, MDCC Arena'da Magdeburg ekibine konuk oldu. Dortmund, 42. dakikada Gonzalo Castro, 47. dakikada Alexander Isak, 73. dakikada penaltıdan Andriy Yarmolenko, 79. dakikada Marc Bartra ve 90. dakikada Shinji Kagawa'nın golleriyle 5-0 kazanarak bir üst tura çıktı.

    Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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