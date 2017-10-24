Nuri Şahinli Dortmund rahat turladı
Milli futbolcu Nuri Şahin'in ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta Borussia Dortmund, deplasmanda Magdeburg'u 5 - 0 mağlup ederek Almanya Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde Borussia Dortmund, MDCC Arena'da Magdeburg ekibine konuk oldu. Dortmund, 42. dakikada Gonzalo Castro, 47. dakikada Alexander Isak, 73. dakikada penaltıdan Andriy Yarmolenko, 79. dakikada Marc Bartra ve 90. dakikada Shinji Kagawa'nın golleriyle 5-0 kazanarak bir üst tura çıktı.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:53
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Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
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Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
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