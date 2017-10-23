Nuri Şahin’den gençlere tavsiyeler!
Borussia Dortmund’ta forma giyen Nuri Şahin, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Milli futbolcu, hayatta başarılı olabilmek için tek çıkar yolun çalışmak olduğunu ve gençlerin de çalışmaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.
"Ben çok çalışmanın etkisine inanırım. O yüzden ilk tavsiyem hep budur. Çok çalışın. Yaptığınız sporun tüm detaylarına hakim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini ve beslenmeyi ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız. Saha dışında da hobileriniz olsun. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. Edebiyat, sinema, felsefe, müzik ilgi ve vizyonu getirir. Yaptığınız işten zevk alın. Başarıyı değil, mutluluğu arayın. Severek yaparsanız ve çok çalışırsanız zaten başarılı olursunuz. Hedefiniz hep büyük olsun. Hayal kurmak güzeldir. Hedefinize ulaştığınız oranda değil, hayal kurmaya devam ettiğiniz sürece mutlu olursunuz."
Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin'den genç sporculara tavsiyeler: pic.twitter.com/PHWnuHB8bh— Fotomaç (@fotomac) 23 Ekim 2017
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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