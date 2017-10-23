Bayern Münih'e Thomas Müller şoku!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller'in sakatlığı sebebiyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Müller'in 21 Ekim Cumartesi günü oynanan Hamburg maçında sakatlandığı ve sağ arka uyluk kasında yırtık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bayern Münih'in deplasmanda Hamburg'u 1-0 mağlup ettiği maçta ikinci devrenin başında oyuna giren Müller, sakatlığı sebebiyle 55. dakikada oyundan alınmıştı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Bayern Münih'e Thomas Müller şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.