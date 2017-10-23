 Bayern Münih'e Thomas Müller şoku! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'e Thomas Müller şoku!

    Bayern Münih'e Thomas Müller şoku!

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'te forma giyen Thomas Müller'in sakatlığı sebebiyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, Müller'in 21 Ekim Cumartesi günü oynanan Hamburg maçında sakatlandığı ve sağ arka uyluk kasında yırtık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 'in deplasmanda Hamburg'u 1-0 mağlup ettiği maçta ikinci devrenin başında oyuna giren Müller, sakatlığı sebebiyle 55. dakikada oyundan alınmıştı.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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