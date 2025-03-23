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Haberler Alanyaspor Pereira Alanya'da

Pereira Alanya'da

Corendon Alanyaspor, Portekiz devi Sporting Lizbon'un B Takımı ile yollarını ayıran Joao Pereira ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Pereira Alanya'da

Corendon Alanyaspor, Portekiz devi Sporting Lizbon'un B Takımı ile yollarını ayıran Joao Pereira ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de bulunduğu dönemlerde çok mutlu olduğunu anlatan 41 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke burası. Buraya çok büyük hırslarla geldim. Buraya büyük projelerle geldim. Burada ekibimle, hedeflerimize ulaşmayı bekliyorum. Enerjisi yüksek bir takım oluşturmak istiyoruz. Futbolcuyken elde ettiğim başarıları hocayken de elde etmek için çok çalışacağım ve savaşacağım" diye konuştu.

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