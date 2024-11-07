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Haberler Alanyaspor Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Son dkakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:36 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:43
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Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Akdeniz ekibi, 1.5 yıldır takımın başında bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'un başında 40 maça çıkan Fatih Tekke, Akdeniz ekibiyle 1.30 puan ortalaması tutturdu.

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