Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Akdeniz ekibi, 1.5 yıldır takımın başında bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'un başında 40 maça çıkan Fatih Tekke, Akdeniz ekibiyle 1.30 puan ortalaması tutturdu.