Alanyaspor Gaius Makouta transferini açıkladı

Alanyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı kadrosuna kattığı açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta." ifadeleri kullanıldı.
🤝 Gaius Makouta Corendon Alanyaspor'umuzda! Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ✍🏻 Ailemize hoş geldin Makouta! pic.twitter.com/A6CpNvrDod— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 25, 2024