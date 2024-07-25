Haberler Alanyaspor Alanyaspor Gaius Makouta transferini açıkladı

Alanyaspor Gaius Makouta transferini açıkladı

Corendon Alanyaspor, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Boavista'nın formasını giyen Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 23:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor Gaius Makouta transferini açıkladı

Alanyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom
İşte ülke puanında son durum!
DİĞER
Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü!
F.Bahçe'de sıra orta sahada!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Başakşehir'e tebrik Başkan Erdoğan Başakşehir'e tebrik 00:39
"Cumhurbaşkanımızın maça gelmesi bizi onurlandırdı" "Cumhurbaşkanımızın maça gelmesi bizi onurlandırdı" 00:25
"Cumhurbaşkanımız bize sürpriz yaptı" "Cumhurbaşkanımız bize sürpriz yaptı" 23:54
İşte ülke puanında son durum! İşte ülke puanında son durum! 23:52
Adanaspor'da Sol Bamba dönemi Adanaspor'da Sol Bamba dönemi 23:38
Türkiye U19 takımı Dünya Kupası şansını kaçırdı! Türkiye U19 takımı Dünya Kupası şansını kaçırdı! 22:26
Daha Eski
Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü! Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü! 21:53
Başkan Erdoğan Başakşehir maçını tribünden takip etti Başkan Erdoğan Başakşehir maçını tribünden takip etti 21:49
G.Saray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı! G.Saray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı! 21:37
Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı! Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı! 21:24
Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! 19:33
Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI 19:23