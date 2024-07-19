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Alanyaspor'a 2. Lig'den transfer

TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'da forma giyen 19 yaşındaki kaleci Mert Furkan Bayram'ın Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transferi gerçekleşti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 16:29
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Alanyaspor'a 2. Lig'den transfer

Altınordu, altyapısında yetişip U19 Milli Takımı'yla Kuzey İrlanda'daki 2024 U19 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen genç file bekçisinin bonservisini daha önce anlaştığı Alanyaspor'a verdi. Altınordu Bornova Futbol Okulları'ndan (AFO) keşfedilen genç eldiven, Altınordu'nun akademi takımlarında forma giydikten sonra 2022-2023 sezonunda A takıma yükseldi. 1.88 boyundaki kaleci geçen sezon 16 lig maçında oynadı.

Halen U19 Milli Takım kampında olan kaleci, kamptan gönderdiği, "8 yaşında kapısından girdiğim, yaklaşık 11 yılımın geçtiği Altınordu Kulübü ile bugün ayrılık vakti. Üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu kulüp adına da herşey güzel olur. Şimdi yeni maceralara atılma zamanı" mesajı ile Altınordu'ya veda etti. Altınordu da Mert Furkan Bayram'ın küçüklüğünden itibaren değişik yaş kategorilerindeki forma giydiği maçlardan hazırlanan bir video klip yayınladı. Mert Furkan'ı İspanyol devi Atletico Madrid'in de istediği iddia edilmişti.

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