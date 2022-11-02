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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Gelirler giderlerin 3'te 1'ini karşılamıyor

Alanyaspor, seçimsiz olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Akdeniz temsilcisinin başkanı, genel kurulda konuşma yaptı. İşte o sözler...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 16:31
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Gelirler giderlerin 3'te 1'ini karşılamıyor

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor'da, seçimsiz olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, divan başkanlığına Cengiz Aydoğan seçildi.

Ankara'da bulunan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, açılış için hazırlanan video konuşmasında, değişen spor yasasından dolayı almaları gereken kararlar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 7'si Süper Lig olmak üzere 12 yıldır Alanyaspor yönetiminde yer aldıklarına dikkati çekerek, "Geldiğimiz noktada yayın gelirlerinin düştüğü bir yerde, yabancı futbolcuların döviz üzerinden ödemeler olmasından ve dövizin yükselmesinden dolayı kulübü döndürmek, özellikle Süper Lig kulübünü çevirmek çok zor. Yaşadığımız zorlukları arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Alanyaspor'un sabit gelir kaynakları yok denecek kadar az. Bu gerçekten çok vahim bir durum. Buradan özellikle şehrimizi yöneten büyüklerimize ve Alanya'da sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere Alanya'nın dinamiklerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Biz Alanyaspor'u Süper Lig'de tutmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Buna hep birlikte bir karar vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Her zaman futbolcu satacağız diye bir şey yok"

Süper Lig'de kulüp idare etmenin şartlarının zor olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü gelirler giderlerin üçte ikisini karşılamıyor. Geçen sene ligi 5'inci bitirmemize rağmen aldığımız para, yayın hakları vesaire kulübün üçte bir bütçesi. Bu sene sponsor gelirlerimizi biraz daha arttırdık. Arttırmamıza rağmen tabii ki yine yüzde 30-40'a yakın bütçe açığı ortaya çıkıyor. Eskiden futbolcu satıyorduk. Bir şekilde döndürüyorduk. Her zaman futbolcu satacağız diye bir şey yok."

Çavuşoğlu, Süper Lig'de sadece kendilerinin değil bütün takımların işinin zor olduğunu dile getirdi.

Alanyaspor'un Süper Lig'de yaşaması, barınması ve bugüne gelmesinin gerçekten bir mucize olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Hep söylüyorum. Biz nereye kadar götürebiliriz? Nereye kadar taşıyabiliriz. Bunu tartışmak lazım. Sonra kimse işte bu kulüp neden böyle oldu? Bu kulüp neden geriye gitti? Kimse bunun müzakeresini yapmasın. Biz Alanyaspor'a Alanya olarak ne veriyoruz, ne katıyoruz, ne kadar sahip çıkıyoruz? Bunu bir kere topyekün olarak masaya yatırmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, geçen sene ligi 5. sırada bitirmelerine rağmen 2-3 bin taraftarın maça geldiğini vurgulayarak, bu tribünlerin dolması gerektiğini kaydetti.

Konuşmalarının ardından Alanyaspor'un, borçlanma konusunda, devlet bankasına geçiş süreci ve gelirlerinin yüzde 25'ine kadar borçlanmanın da gelirlerin yüzde 50'sine kadar olacak şekilde değiştirilmesi kararı, oy birliğiyle kabul edildi.

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