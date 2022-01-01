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Farioli: Eve geri döndüm

Alanyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine getirdiği Farioli'yle 2.5 yıllık imza attı. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza töreninde burada olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum." dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Farioli: Eve geri döndüm
Alanyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine getirdiği Farioli'yle 2.5 yıllık imza attı. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza töreninde burada olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Beni tekrar buraya getirdiği için başkanıma çok teşekkür ediyorum. Alanya'yı hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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