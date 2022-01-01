Farioli: Eve geri döndüm

Alanyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine getirdiği Farioli'yle 2.5 yıllık imza attı. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza töreninde burada olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum." dedi.
Alanyaspor,Bülent Korkmaz'ın yerine getirdiği Farioli'yle 2.5 yıllık imza attı. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza töreninde burada olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Beni tekrar buraya getirdiği için başkanıma çok teşekkür ediyorum. Alanya'yı hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.