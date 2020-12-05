Gençlerbirliği Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün açılış seansında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıktı.

Ligde oynadığı 9 maçta 23 puan toplayan namağlup lider Alanyaspor, Başkent deplasmanından da üç puan alıp en yakın rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor.

Ligde zor bir dönemden geçen 20. sıradaki Gençlerbirliği ise hem Alanya'ya bu sezonki ilk yenilgisini tattırmak hem de 6 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR CANLI

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.