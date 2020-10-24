Haberler Alanyaspor Şampiyonlar Ligi hayali

Şampiyonlar Ligi hayali

’ı 2-1 yenip lider olan Alanya’da 5 maçta 5 gol atan Sambacı Davidson, “Devler Ligi’ne katılabilirsek, kulüp için çok güzel ve tarihi bir sezon olur” dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 22:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Şampiyonlar Ligi hayali

galibiyetiyle ligin zirvesine yerleşen 'da 5 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaşan yeni transfer Davidson, takımıyla Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "Yolun başında olduğumuzun farkındayız ancak iyi başlamak da önemliydi ve bunu başardık. Hedefimiz geçen sezondan daha iyi olmak. çok zor ancak başarıyı kovalıyoruz. Hayal kurmak bedava! Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsek, kulüp için çok güzel ve tarihi bir sezon olur. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Hedefim bu sezon 15 gol atmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum" diye iddialı konuştu.

LİDER ALANYA'DA LOCALAR 250 TL
TFF'nin localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması kararı kapsamında, Alanyaspor tarafından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kapalı kuzey ve güney tribünlerinde oluşturduğu localara bilet satışı başladı. Bu kapsamda Alanyaspor, yarın Süper Lig'de oynayacağı karşılaşması için loca biletlerini 250 TL'den satışa sundu.

BİZE ULAŞIN