Galatasaray galibiyetiyle ligin zirvesine yerleşen Alanyaspor'da 5 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaşan yeni transfer Davidson, takımıyla Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "Yolun başında olduğumuzun farkındayız ancak iyi başlamak da önemliydi ve bunu başardık. Hedefimiz geçen sezondan daha iyi olmak. Süper Lig çok zor ancak başarıyı kovalıyoruz. Hayal kurmak bedava! Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsek, kulüp için çok güzel ve tarihi bir sezon olur. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Hedefim bu sezon 15 gol atmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum" diye iddialı konuştu.

LİDER ALANYA'DA LOCALAR 250 TL

TFF'nin localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması kararı kapsamında, Alanyaspor tarafından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kapalı kuzey ve güney tribünlerinde oluşturduğu localara bilet satışı başladı. Bu kapsamda Alanyaspor, yarın Süper Lig'de oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması için loca biletlerini 250 TL'den satışa sundu.