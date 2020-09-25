Alanya duvara tosladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaştı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden turuncu-yeşilli temsilcimiz, tecrübeli rakibi karşısında adeta tek kale oynasa da turu getirecek skoru alamadı ve ilk deneyiminde Avrupa'dan elendi.



KALECİ HANSEN DEVLEŞTİ

Dengeli geçen ilk yarıda eşitlik bozulmadı ve devre 0-0 berabere bitti. Alanyaspor, 59'da Anders Konradsen'in golüyle 1-0 öne geçti. 66'da golü atan Konradsen kırmızı görünce Alanya şov başladı. Tek kale oynayan temsilcimiz, rakip kaleci Hansen'i geçemedi. Alanya'da 90+2'de Babacar kırmızı gördü.



Dengeli geçen ilk yarıda eşitlik bozulmadı ve devre 0-0 berabere bitti. Alanyaspor, 59'da Anders Konradsen'in golüyle 1-0 öne geçti. 66'da golü atan Konradsen kırmızı görünce Alanya şov başladı. Tek kale oynayan temsilcimiz, rakip kaleci Hansen'i geçemedi. Alanya'da 90+2'de Babacar kırmızı gördü.



Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yerine yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Rakibe pozisyon vermedik, karambolde golü yedik. Üzüntülüyüz, ülke puanına da katkıda bulunmak istiyorduk" dedi.



DAVIDSON'UN PENALTI TEPKİSİ

ALANYA'NIN yeni transferi Davidson, maçın sonunda hakeme tepki gösterdi. Brezilyalı, "Penaltılar var bize verilmeyen, bunlar oyunun kaderini etkiledi. Rakibe pozisyon vermedik ama duran toptan golü yedik. Artık bundan sonra lige odaklanmamız lazım" açıklamasında bulundu.