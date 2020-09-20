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Bareiro böyle istedi

Paraguaylı yıldızın takipçiliğiyle attığı iki golle galip gelen , 2’de 2 yaptı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Bareiro böyle istedi

Süper Lig'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. 30'da Kayserispor, Lopes'in golüyle öne geçti. Fakat, VAR'da yapılan inceleme sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 45+5'te Juanfran'ın şutunda Lung meşin yuvarlağı sektirdi, Bareiro kaleciden önce dokunarak Alanya'yı öne geçirdi: 1-0. 77'de bir kez daha takipçiliğini gösteren ve kaleciden dönen topu ağlara gönderen Bareiro, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan sürede başka gol olmadı ve 2'de 2 yapan Alanya, puanını 6'ya çıkardı.

ALANYA'YA ESTONYALI HAKEM

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rosenborg ile deplasmanda karşılaşacağı maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Maç 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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