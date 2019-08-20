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20 Ağustos 2019, Salı
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'ü renklerine bağladı

Alanyaspor Lokman Gör'ü renklerine bağladı

ekiplerinden , yeni transferi için imza töreni düzenledi. Kulübün Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan 'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor, hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Lokman Gör ise ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktaran Lokman, "Bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

  1. 20.08.2019
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