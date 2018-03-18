Maç sonrası kaza yaptılar
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Alanyaspor'lu futbolcular Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç, Göztepe maçı sonrası Alanya merkeze dönerken, kaza yaptı. Büyük maddi hasar oluşan kazada, futbolcuların kazayı yara almadan atlattı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:22
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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