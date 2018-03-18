Maç sonrası kaza yaptılar – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Maç sonrası kaza yaptılar

    Maç sonrası kaza yaptılar

    'in 26. haftasında ile 1-1 berabere kalan Aytemiz 'da Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

    'in 26. haftasında bugün oynan maçının ardından Aytemiz Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

    'lu futbolcular Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç, Göztepe maçı sonrası Alanya merkeze dönerken, kaza yaptı. Büyük maddi hasar oluşan kazada, futbolcuların kazayı yara almadan atlattı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:22
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