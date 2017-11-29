Tzavellas'tan Maicon'a: Kavgaya hazırım!

Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda dün akşam Sivas Belediyespor'la oynadığı maç sırasında olay bir paylaşıma imza attı.

Yunan futbolcu sarı kırmızılılarla oynadıkları maçta Maicon'a yaptığı sert hareketin fotoğrafını paylaşırken "Kavgaya hazırım" etiketini kullandı. Yunan futbolcunun bu paylaşımına sarı kırmızılı taraftarlardan çok yoğun tepki gelirken yorumlarda Maicon'un eşi Ursala da etiketlendi.



