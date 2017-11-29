Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta Yunan futbolcu Tzavellas, Maicon'a sert bir harekette bulunmuştu. Ardından Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünden Yunan futbolcuya 'kafa kesme' hareketi yapmıştı. Tzavellas konuyla ilgili sosyal medya hesabından sarı kırmızlıların tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.
Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda dün akşam Sivas Belediyespor'la oynadığı maç sırasında olay bir paylaşıma imza attı.
Yunan futbolcu sarı kırmızılılarla oynadıkları maçta Maicon'a yaptığı sert hareketin fotoğrafını paylaşırken "Kavgaya hazırım" etiketini kullandı. Yunan futbolcunun bu paylaşımına sarı kırmızılı taraftarlardan çok yoğun tepki gelirken yorumlarda Maicon'un eşi Ursala da etiketlendi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:32
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Donk döndü
Toplam 3
Yorum
CELAL DENAYERI AHMETI SIRTINA ALIR TUR BINDIRIR SAHADA FIZIKSE FIZIK TEK EKSIGI VERILECEK OZGUVEN
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Cengiz Ünder: ''Totti bana inanıyor''
Toplam 1
Yorum
seda keske juveye veya napoliye gideydin
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Cenk Tosun transferinde flaş karar!
Toplam 1
Yorum
özgür 22 milyon euro versinler başkanınız hemen satar satmalıda bonservisi az yabancı futbolcu alabilir bjk
Tzavellas'tan Maicon'a: Kavgaya hazırım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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