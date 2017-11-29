 Tzavellas'tan Maicon'a: Kavgaya hazırım! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    'tan 'a: Kavgaya hazırım!

    Tzavellas'tan Maicon'a: Kavgaya hazırım!

    Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta Yunan futbolcu , 'a sert bir harekette bulunmuştu. Ardından Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünden Yunan futbolcuya 'kafa kesme' hareketi yapmıştı. Tzavellas konuyla ilgili sosyal medya hesabından sarı kırmızlıların tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.

    Alanyasporlu futbolcu , Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda dün akşam Sivas Belediyespor'la oynadığı maç sırasında olay bir paylaşıma imza attı.

    Yunan futbolcu sarı kırmızılılarla oynadıkları maçta 'a yaptığı sert hareketin fotoğrafını paylaşırken "Kavgaya hazırım" etiketini kullandı. Yunan futbolcunun bu paylaşımına sarı kırmızılı taraftarlardan çok yoğun tepki gelirken yorumlarda Maicon'un eşi Ursala da etiketlendi.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:32
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