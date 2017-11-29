A. Alanyaspor’da hazırlıklar tamam
A. Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda yarın oynayacağı A.Ç. Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
SAVUT: "ARKADAŞLARIMIZ İÇİN BU MAÇ ÖNEMLİ BİR ŞANS OLACAK"
Çalışmaları değerlendiren A. Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre her turda çift maç oynanacağını hatırlattı. Kupada gidebildikleri son noktaya kadar gitmeyi planladıklarını belirten Savut, "Deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönebilirsek işimizi biraz daha kolaylaştırabileceğimizi düşünüyorum. Pazartesi günü ise ligde Kayserispor ile karşılaşacağız. Oynayan futbolcularımız açısından biraz fazla eksiğiz ancak sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız için bu maç önemli bir şans olacak. Bu şansı iyi değerlendireceklerini umut ediyorum. Özellikle hücum hattında çok önemli oyuncularımız yok ancak bunun arkasına sığınmayacağız. Alanyaspor her maça aynı mantaliteyle çıkacak" dedi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:49
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Aslan DERBYLERDE TUDOR SASIRTIYOR NEYI AMACLADIGINI KENDISIDE BILMIYOR SACMA SAPAN KADRO VE DIZILIS YAPIYOR HERSEYE RAGMEN SAMPIYON OLMALIYIZ !
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