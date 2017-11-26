 Susiç: Planlarımız tutmadı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Susiç: Planlarımız tutmadı

    Susiç: Planlarımız tutmadı
    ALANYASPOR'un çalıştırıcısı Safet Susiç ise zorlu bir deplasmanda eksik halde mücadele ettiklerini söyledi. Boşnak çalıştırıcı, "Maçın başından itibaren rakip üstümüze geldi ve bu bizi hataya zorladı. Bir de şanssız sakatlık eklenince planlarımızı uygulamadık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Susiç, bu skora takılmadan çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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