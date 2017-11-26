 Mecburi değişiklik – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Mecburi değişiklik

    Mecburi değişiklik
    Alanyaspor'un hocası Safet Susic ise, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Susic, Vagner Love ve Taha'nın sakatlıklarından dolayı Sackey ve Maniatis'i ilk 11'e dahil etti.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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