Mecburi değişiklik

Alanyaspor'un hocası Safet Susic ise, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Susic, Vagner Love ve Taha'nın sakatlıklarından dolayı Sackey ve Maniatis'i ilk 11'e dahil etti.