Aytemiz Alanyaspor, puansız döndü

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, dün akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada lider Galatasaray ile karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor'un önemli oyuncularından Vagner Love ile Junior Fernandes'in forma giymediği karşılaşmada M'Billa forvette görev yaptı. Maçtan önceki antrenmanlarda yaşadığı sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor olan Kamerunlu oyuncu, ilk 11'de sahaya çıktı. Takımının gol umudu olan M'Billa, 29'uncu dakikada sakatlanarak yerini Chısamba Lungu'ya bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar önemli kurtarışlara imza attığı maçın 33'üncü dakikasında Yasin, 88'inci dakikasında ise Gomis'in gollerine engel olamadı. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanda kaldı.



"İYİ BİR YÖNETİM YOKTU"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede maçta tartışılan pozisyonlar olduğunu söyledi. Kart konusunda hakemin biraz taraflı davrandığını savunan Çavuşoğlu, "Galatasaray güçlü bir rakip, bunlara ihtiyacı yok. İyi bir yönetim yoktu. Eksiklerimiz vardı, Love ve Fernandes yokken önde top tutamadık. Eksiklerimizi aradık. Kafa kafaya gitti maç. Yoksa bugün buradan puan veya puanlarla dönebilirdik. Yapacak bir şey yok" dedi.



"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Teknik Direktör Safet Susic ise maç sonu basın toplantısında, takımının 2 önemli oyuncusunun forma giyemediğini hatırlattı. Maçın bekledikleri gibi olduğunu kaydeden Susic, "Lider bir takımla oynadık. Galatasaray ile oynadık. Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Bu maçtan önce bildiğiniz gibi çok fazla handikaplarımız vardı. 2 tane çok önemli oyuncumuz eksikti artı bir oyuncumuz da maçın başında sakatlandı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİMİZ VARDI"

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Susic, şunları söyledi:"Kaybetmemizin üzüntüsünün yanından 2 oyuncumuz daha Tzavellas ve Gassama sarı kart cezalısı durumuna düştü. Önümüzdeki hafta Kayserispor maçında olmamaları bizim için üzücü bir durum. Kayseri maçında çok fazla eksiğimiz olacak. Açıkçası çok fazla ümidim yoktu. Takımımız için önemli eksikliklerimiz vardı. Mücadeleden dolayı hem Galatasaray'ı hem kendi takımımı tebrik ediyorum."