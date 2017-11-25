 Alanya’ya müjdeli haber – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Alanya’ya müjdeli haber

    Alanya’ya müjdeli haber
    G.SARAY'A konuk olacak Alanya'ya Love ve Fernandes'ten kötü haber gelirken, Kamerunlu Mbilla'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Junior Fernandes'in durumunun belirsizliği sebebiyle gözler tecrübeli santrfora çevrilirken, 29 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ından iyi haber geldi. Sakatlığı ciddi olmayan Mbilla'nın Galatasaray karşısında oynayabileceği bildirildi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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