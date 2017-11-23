Şimdi de Fernandes

ALANYASPOR'da lider G.Saray'la yapılacak maç öncesi şok üstüne şok yaşanıyor. Malatya maçında sakatlanıp Aslan'a karşı oynayamayacağı bildirilen Vagner Love'ın ardından takımın diğer önemli hücum gücü Junior Fernandes'in de dünkü idmana sakatlığı nedeniyle katılmaması teknik heyetini keyfini kaçırdı. Yine Malatya maçında sakatlanan Taha ve gribal enfeksiyon geçiren Emre Akbaba ise takımdan ayrı koşu yaptı.