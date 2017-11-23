 Şimdi de Fernandes – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Şimdi de Fernandes

    Şimdi de Fernandes
    ALANYASPOR'da lider G.Saray'la yapılacak maç öncesi şok üstüne şok yaşanıyor. Malatya maçında sakatlanıp Aslan'a karşı oynayamayacağı bildirilen Vagner Love'ın ardından takımın diğer önemli hücum gücü Junior Fernandes'in de dünkü idmana sakatlığı nedeniyle katılmaması teknik heyetini keyfini kaçırdı. Yine Malatya maçında sakatlanan Taha ve gribal enfeksiyon geçiren Emre Akbaba ise takımdan ayrı koşu yaptı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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