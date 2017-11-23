Aytemiz Alanyaspor'da M'Billa şoku
Aytemiz Alanyaspor’da Vagner Love'ın yokluğunda ileri uçta görev yapması beklenen M'Billa, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:49
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Lucescu gitmiyor
Toplam 10
Yorum
alex terim sanki cok iyiymis gibi konusma ulen zavalli
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Lucescu gitmiyor
Toplam 10
Yorum
alex bukadar da gurursuzluk olurmu be okadar yerli teknik adam varken yas 70 is bitmis elin bilmem nesini milli teknik yaptinz zavallilar utanin
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Feghouli yolcu
Toplam 28
Yorum
LİVERPOOL MUSLERA BALON YEDEĞİ ONDAN İYİ MUSLERE HAVA TOPLARINDA İNANILMAZ DERECE VASAT Bİ KALECİ GS YE İYİ BİR KALECİ 1 TANE SAĞLAM STOPER
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