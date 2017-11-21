 Alanyaspor’da Love şoku – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Alanyaspor’da Love şoku

    Alanyaspor’da Love şoku
    Lider G.Saray'la deplasmanda karşılaşacak Alanyaspor'da şoku yaşanıyor. Y.Malatyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Brezilyalı golcünün iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Turuncu-yeşilliler'in golcüsünün üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Love'un G.Saray maçına yetişme olasılığı bulunmazken, 33 yaşındaki yıldız bu sezon ligde forma giydiği 12 maçta fileleri 9 kez havalandırdı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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