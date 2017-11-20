G.Saray maçı öncesi flaş gelişme!

Aytemiz Alanyaspor'un, Evkur Yeni Malatyaspor'u 0 yengiği maçta harika bir gole imza atan Vagner Love, 62. dakikada sakatlanarak kenara gelmişti. Üst arka adelesinde yırtık tespit edilen Love, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı ve bu sezon da rakip fileleri 9 kez havalandıran Love, Galatasaray ile oynanacak olan 13. hafta mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.