 G.Saray maçı öncesi flaş gelişme! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    G.Saray maçı öncesi flaş gelişme!

    G.Saray maçı öncesi flaş gelişme!

    Aytemiz 'un yıldız golcüsü , sakatlığı nedeniyle cumartesi günü oynanacak maçında forma giyemeyecek. Vagner Love'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Aytemiz 'un, Evkur Yeni Malatyaspor'u 0 yengiği maçta harika bir gole imza atan , 62. dakikada sakatlanarak kenara gelmişti. Üst arka adelesinde yırtık tespit edilen Love, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı ve bu sezon da rakip fileleri 9 kez havalandıran Love, ile oynanacak olan 13. hafta mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:03
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