G.Saray maçı öncesi flaş gelişme!
Aytemiz Alanyaspor'un yıldız golcüsü Vagner Love, sakatlığı nedeniyle cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Vagner Love'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Aytemiz Alanyaspor'un, Evkur Yeni Malatyaspor'u 0 yengiği maçta harika bir gole imza atan Vagner Love, 62. dakikada sakatlanarak kenara gelmişti. Üst arka adelesinde yırtık tespit edilen Love, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı ve bu sezon da rakip fileleri 9 kez havalandıran Love, Galatasaray ile oynanacak olan 13. hafta mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:03
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Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Toplam 5
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 MUSLERA DAMI SUÇLAR?BU KÖTÜ DEFANSLARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK.DURAN TOPDAN GOL YİYORSAN KOŞAN TOPDAN NE KADAR YERSİN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Allah aşkına senelerdir boş boş kulübede oturup para almaktan başka ne yaptı bir söyleyin
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Ben bir Galatasaraylı olarak Ayhan Akman'ın senelerdir orda ne iş yaptığını ve ne için para aldığını düşünüyorum bulamıyorum vesselam
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