A101'de bu hafta neler var? A101 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Özellikle Anneler Günü için onlarca kategoride hazırladığı çok çeşitli ürünler uygun fiyattan satışa sunuluyor.

A101'de bu hafta; SEG Buzdolabı, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Piranha Klavye + Mouse Set, Akıllı Telefon Ekran Büyütücü, Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü, Philips Sonicare Sonic Diş Fırçası, Polosmart Yüz Temizleme Seti, Amerikan Servisi 2'li, Hascevher Manolya 8 Parça Çelik Tencere Seti, Thermo Piknik Çantası 15 Litre, Güral Porselen Fincan Takımı 12 Parça, Bambum Porselen Kahvaltı Seti ve daha birçok ürün indirimli olarak satışa çıkarılıyor. İşte 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu ve tüm inidirmli ürünler..























