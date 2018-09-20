Akhisarspor - Krasnodar | CANLI – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Akhisarspor - Krasnodar | CANLI

    , Avrupa’da ilk maçına çıkıyor. ’e iyi başlayamayan ve teknik direktör Safet Susic’le yollarını ayıran Akhisarspor, Avrupa Ligi’nde ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

    KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

    Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa, Caner Osmanpaşa, Kadir, Sissoko, Serginho, Güray Vural, Josue, Regattin, Seleznov.

    Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Wanderson, Gazinski, Ari, Claesson, Mamaev, Kabore, Stotski.

    Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak , J Grubu ilk maçında bugün Rus ekibi 'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19:55'te başlayacak mücadele beIN Sports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

    Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.

    1. 20.9.2018 18:50
    2. Güncelleme: 20.9.2018 20:31
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