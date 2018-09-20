Akhisarspor - Krasnodar | CANLI
Akhisarspor, Avrupa’da ilk maçına çıkıyor. Spor Toto Süper Lig’e iyi başlayamayan ve teknik direktör Safet Susic’le yollarını ayıran Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçında Krasnodar ile karşı karşıya geliyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa, Caner Osmanpaşa, Kadir, Sissoko, Serginho, Güray Vural, Josue, Regattin, Seleznov.
Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Wanderson, Gazinski, Ari, Claesson, Mamaev, Kabore, Stotski.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor, J Grubu ilk maçında bugün Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19:55'te başlayacak mücadele beIN Sports HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.
- 20.9.2018 18:50
- Güncelleme: 20.9.2018 20:31
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 14
Yorum
Ayıp Gerçekten ayıp bjk taraftarı bu kadar aciz olmamalı
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 5
Yorum
fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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