Akhisarspor'dan anlamlı ziyaret
SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Teleset Mobilya Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan 29 yaşındaki Akhisarlı Uzman Çavuş Yunus Emre Işık'ı dinlendiği babasının evinde ziyaret etti.
Ziyarete yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel, Süleyman İşci, Mutlu Özdemir, İbrahim Evren Acar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Bilal Kısa, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ile Soner Aydoğdu katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan ve harekatta 15 Şubat'ta mayın patlaması sonucu iki ayağını da kaybeden Işık'a moral veren Akhisarlılar, günün anısına sırtında Yunus Emre Işık yazılı 45 numaralı formayı hediye etti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:14
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Sakatlık kabusu
Toplam 1
Yorum
lazrail doktorumuz amatör mü diyecem ama muhtemelen idman yöntemleri amatör ulan oynadığımız 24 maça bir kere bile tam kadro çıkamamak ne rezalet
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Yüzleşme
Toplam 15
Yorum
DİYELİM ! taraftarla yüzleşsene.Hoca olmadığını oyun okuyamadığını egoist olduğunu korkaklığını yıldız sevmediğini kendini beğenmişliğini sana ....
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
Toplam 4
Yorum
mehmet rüzgar madem gec kaldın o zaman önümüzdeki yıl başlatsaydın çok ağı konuşurdum da gerek yok umarım bunun bedelini ödersiniz ahım boynunda edepsiz
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