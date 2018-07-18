Adanaspor ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adanaspor, ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda 6'şarlı 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor, ilk maçını yarın saat 17.00'de Spor Toto 1.Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak.
- 18.7.2018 12:39
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Şiddete son!
Toplam 1
Yorum
dost ya senın verdigin zararı kim karsılayacak tüpçü
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 2
Yorum
Husnu Besiktas genclesiyor diyorlar 35 yasinda fytbolcu dunya yildizi ovuyorlar kulupde yorumcularda kafayi siyirmis taratarin akliyla oynamayin
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK ( NİCOLOE STANCUI ) SERGEN,TALİSCA,TOLGAY KARIŞIMI BİR ADAM. NEDEN AKILLARA GELMEZ ACABA....
Adanaspor ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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