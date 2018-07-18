Adanaspor ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ilk hazırlık maçını yarın ile yapacak

    Adanaspor ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak

    hazırlıklarını ’da sürdüren , ilk hazırlık maçını yarın ile yapacak.

    Kamp döneminin 2. etabını da 'da geçirecek olan turuncu-beyazlılar, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.
    yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda 6'şarlı 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı yapacak olan , ilk maçını yarın saat 17.00'de 1.Lig takımlarından ile oynayacak.
    1. 18.7.2018 12:39
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