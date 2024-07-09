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Patron Valkanis

Hikmet Karaman’la yollarını ayıran Adana Demirspor, son olarak Hollanda devi Ajax’ta yardımcı antrenörlük yapan 49 yaşındaki Michael Valkanis’i teknik direktörlüğe getirdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Patron Valkanis

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon devre arasında yeniden yapılanmaya giden ve teknik direktör dahil birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni sezon öncesinde de kolları sıvadı. Teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayırma kararı alan mavi-şimşeklerin yeni teknik direktörü belli oldu. Akdeniz ekibi, Yunan asıllı Avustralyalı Michael Valkanis ile anlaşmaya vardı. Adana Demirspor'un her konuda anlaştığı 49 yaşındaki teknik adam 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imzayı attı.

HAPOEL VE EUPEN'İ ÇALIŞTIRDI

Geçtiğimiz sezona Kluivert yönetiminde başlayan Adana ekibi, Hollandalı teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra bir süre Serkan Damla yönetiminde çalışmış ardından sezonu Hikmet Karaman'la tamamlamıştı. Yeni maratona yeni bir çalıştırıcıyla girmek isteyen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Valkanis'le son detayları görüştükten sonra resmi imzaları attı. Son olarak Hollanda devi Ajax'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunan tecrübeli teknik adam, İsrail'de Hapoel Tel Aviv ve Belçika'da Eupen'i de çalıştırdı.

YENİ FORMA VARDA KÖPRÜSÜ

A. Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın yeni sezon formasını sosyal medya hesabından taraftarlar ile paylaştı. Formada kentin simgelerinden olan Varda Köprüsü detayı dikkat çekti. Formanın taraftarların oyuyla seçildiğini belirten Başkan Sancak, paylaşımında "Bir formamız bu olacak, taraftarlarımızın oyuyla seçilen forma, hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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