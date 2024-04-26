Hikmet Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor, evinde lider Galatasaray'a sürpriz yapmak istiyor.

Samsun deplasmanından puanla dönen mavi-şimşekler, güçlü rakibine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Hikmet Karaman da taraftar desteğiyle Galatasaray'ı puansız göndermek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"GÜÇLÜ OYNAYACAĞIZ"

Hikmet Karaman, Galatasaray karşısında taraftar desteğine çok ihtiyaçları olacağının altını çizdi. Karaman, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz karşısında elimizden geleni yapacağız. Güçlü bir oyun ortaya koyacağız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Umarım iyi bir netice alacağız. Sakat veya eksiklerden ziyade elimizdekilerin ne verdiği önemli" diye iddialı konuştu.