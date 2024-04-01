Demir hazır

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen Adana Demirspor, milli ara sonrasında Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde son 3 maçtır bileği bükülmeyen mavi-şimşekler, bu periyotta iki kez de galibiyet sevinci yaşadı. Sahasında Sivasspor'u 4-1 yenerek büyük moral kazanan Adana ekibi, Kadıköy'de de serisini sürdürmek amacında. Karaman, hem Avrupa hedefi, hem de alt taraftan uzaklaşmak için futbolcularını motive ediyor.

BU TARAFTARA YAKIŞIR

Adana Demirspor'un bu sezonki tek eksiği ise ligde deplasmanda galibiyetinin olmaması. Mavi-lacivertliler bugüne kadar 15 deplasman maçına çıkarken, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor, bu kötü istatistiği Kadıköy'de bitirmek amacında. Hikmet Karaman, Fenerbahçe karşısında taraftarlarını sevindirmek istediklerini belirtti. Karaman, "Gerek alt taraftan uzaklaşmak gerekse Avrupa hedefi için Kadıköy'de sürpriz peşinde olacağız" diye umut dağıttı.

MORALLER YERİNDE

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarını devam ettiren mavişimşeklerde futbolcuların antrenmanda hırslı gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü