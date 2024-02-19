Demir bükülmedi

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanından puanla dönen Corendon Alanyaspor, 26. hafta maçında dün Adana Demirspor'u konuk etti. Nefesleri kesen maçta kazanan çıkmazken, konuk ekip bir puanı 90+7'de gelen golle aldı. Maça ev sahibi Alanyaspor oldukça etkili başladı. Adana Demirspor kalesinde net fırsatlar yakalayan ev sahibi, Balkovec'in 20'deki golüyle 1-0 öne geçti. 33'te ise Oğuz Aydın farkı ikiye çıkardı.

SARI'DAN DUBLE

İlk yarı bu skorla sonlandı. 67'de Adana Demirspor, Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Bu golden iki dakika sonra Yusuf Sarı, maça dengeyi getirdi. 76'da bu kez Alanya penaltı kazandı. Novais'in vuruşunu Vedat çıkarsa da sonrasında Hadergjonaj, Antalya temsilcisini yeniden öne geçirdi. Maçın uzatma anlarında Yusuf Sarı bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle Adana Demir'e puanı getirdi.

SAHADA 5 YUSUF!

Alanya-Adana Demirspor maçında Yusuf Özdemir, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Yusuf Basrasi ve Yusuf Atal, forma giydi.

PES ETMEDİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç sonu şunları söyledi: "Zor bir maçtı. Maçtan önce psikolojik olarak kaybetsek aynı puan oluyordu. 2-0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı. Oyuncularımız bırakmadı, 3-3'ü yakaladılar. Pes etmedik" dedi.

KARAMAN'DAN 6'DA 0

18 Ocak'ta Adana Demirspor'a imza atan Hikmet Karaman, Mavi Şimşeklerin başında çıktığı 6. maçında da galibiyet göremedi. Hatayspor, Pendikspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olan Karaman'ın takımı, Ankaragücü, Beşiktaş ve de Alanyaspor'la berabere kaldı.

OYNAMAKTAN VAZGEÇTİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İkinci yarı oynamaktan vazgeçen kazandığı topla oynamaya çalışan bir Alanyaspor vardı. Kırılma anı bana göre savunma yaparken çok absürt bir penaltı verişimiz ve sonrasında ikinci golü hafta boyunca savunmasına çalıştığımız, bir pozisyonda yememiz oldu" dedi.