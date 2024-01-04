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Sancak'tan rest
Süper Lig'de ilk yarının son dönemine çalkantılı bir şekilde giren Adana Demirspor'da kadro operasyonu dikkat çekti. Mavi-şimşeklerde teknik direktör Kluivert'in ayrılığıyla başlayan süreçte Belhanda ve Rodrigues'in sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilirken, Niang, Badou Ndiaye, Svensson ve Ertaç Özbir konusunda da yol ayrımına gelindiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu durumdan endişe yaşayan taraftarlar, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Başkan Murat Sancak'a bu endişelerini dile getirdi. Başkan Sancak da taraftarların bu çağrısına kayıtsız kalmadı ve "Gitmesi gereken gider; gelmesi gerekenler de gelir. Nokta" diye yanıt vererek gelecek günlerin çok şeylere gebe olduğunu vurguladı.
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