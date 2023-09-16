Haberler Adana Demirspor Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna dahil etti. İtalyan golcünün geri dönüşü, Mavi Şimşekler'de büyük heyecan yarattı. Akdeniz ekibinin transfer operasyonunun detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 09:34
Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

Cherif Ndiaye'nin ayrılığının ardından forvet arayışları başlayan Adana Demirspor, eski golcüsü Mario Balotelli'yi kadrosuna dahil etti.

Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

Mavi Şimşekler, İtalyan santrforla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

İŞTE TRANSFERİN PERDE ARKASI
Adana Demirspor'un Mario Balotelli transferi taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı. Mavi Şimşekler'in transfer operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

Milliyet'in haberine göre; Mario Balotelli, İsviçre 2. Lig ekibi Sion ile olan sözleşmesini sabah saatlerinde karşılıklı anlaşma sonucunda feshetti. İtalyan santrfor bu hamlesiyle bonservisini eline aldı.

Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sabah saatlerinde Frankfurt'tayken, Mario Balotelli ile avukatı Roma'da evrak işlemlerini tamamladı. Murat Sancak ve Mario Balotelli arasındaki görüşmenin ardından İtalyan santrfor ile avukatı, özel uçak ayarladı ve Frankfurt'a gitti. Frankfurt'ta buluşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve transfer resmiyet kazandı. İkilinin özel uçakla birlikte Adana'ya geçeceği öğrenildi.

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