Balotelli'nin dönüşü olay oldu! İşte transferin perde arkası

Cherif Ndiaye'nin ayrılığının ardından forvet arayışları başlayan Adana Demirspor, eski golcüsü Mario Balotelli'yi kadrosuna dahil etti.
Cherif Ndiaye'nin ayrılığının ardından forvet arayışları başlayan Adana Demirspor, eski golcüsü Mario Balotelli'yi kadrosuna dahil etti.
Mavi Şimşekler, İtalyan santrforla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
İŞTE TRANSFERİN PERDE ARKASI
Adana Demirspor'un Mario Balotelli transferi taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı. Mavi Şimşekler'in transfer operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Mario Balotelli, İsviçre 2. Lig ekibi Sion ile olan sözleşmesini sabah saatlerinde karşılıklı anlaşma sonucunda feshetti. İtalyan santrfor bu hamlesiyle bonservisini eline aldı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sabah saatlerinde Frankfurt'tayken, Mario Balotelli ile avukatı Roma'da evrak işlemlerini tamamladı. Murat Sancak ve Mario Balotelli arasındaki görüşmenin ardından İtalyan santrfor ile avukatı, özel uçak ayarladı ve Frankfurt'a gitti. Frankfurt'ta buluşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve transfer resmiyet kazandı. İkilinin özel uçakla birlikte Adana'ya geçeceği öğrenildi.