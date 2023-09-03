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Zeneli Demir'de

Adana Demirspor, Fransa Ligue 1 temsilcisi Reims’in 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arber Zeneli’yle 3 senelik sözleşme imzaladı

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Zeneli Demir'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, Fransa Ligue 1 temsilcisi Reims'in sol kanat oyuncusu Arber Zeneli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Adana takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, Kosovalı oyuncu Arber Zeneli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Reims formasıyla 26 maça çıktı ve takımına 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. Futbol hayatına İsveç'te başlayan Zeneli, Elfsborg'un alt yapısında yetişti. 2016'da 1,95 milyon euro'ya Heerenveen'e giden Kosovalı oyuncu, 2019'da 4 milyon euro'ya Reims'e transfer oldu. 31 kez milli formayı giyip, 9 gol kaydetti.

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