Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Genk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un seri penaltı atışları sonrası Genk'e mağlup olmasının ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İSTEDİK AMA OLMADI"

Güzel ve keyif bir maç olduğunu belirten Sancak, "Çok istedik ama olmadı. Keşke iki takım da galip gelseydi ama olmadı. Bu futbolda böyle durumlar olabiliyor. İyi bir takıma karşı oynadık. Genk takımı çok enerjik ve kaliteli bir takım. Kendi evlerindeki maçta daha kötüydüler. Burada daha iyi oynadılar. Tur atlamak istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

"HER TAKIMA LAZIM"

Younes Belhanda'nın elinden geleni yaptığından bahseden Sancak, "Belhanda elinden geleni yaptı. Belhanda gibi oyuncu her takıma lazım. Neticede herkes penaltı kaçırıyor. Ronaldo ve Messi de kaçırıyor. Belhanda penaltıyı ters köşe yaparak güzel attı ama direğe çarptı. Güzel oynadık. Seyircilere ve taraftarlara keyifli bir maç izlettirdik" ifadelerine yer verdi.

"HATAYSPOR, KARDEŞ TAKIMIMIZ"

Süper Lig'de oynayacakları Hatayspor maçıyla ilgili konuşan Sancak, "Hatayspor, bizim kardeş takımımız. Büyük bir felaketten çıktılar. Dostane bir maç olacağını biliyorum. Hatayspor sahaya çıktığında, taraftarlarımız onları alkışlayacaktır. Bundan emin olun. Maç, Mersin'de oynanacak. Burada onlara da bir çağrım olsun. Gelin, aramızdaki buzları artık eritelim" açıklamasında bulundu.