Adana Demir’e zor rakip

Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Adana Demirspor'un 3. turda Hırvatistan'dan Osijek'i elemesi durumunda play-off'ta eşleşeceği rakibi belli oldu. 3. Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Adana Demirspor, Osijek'i geçerse play-off turunda Olympiakos (Yunanistan)- KRC Genk (Belçika) eşleşmesinin mağlubuyla oynayacak. Yunanistan'ın Panathinaikos'la birlikte en tanınmış takımı olan Olympiakos, geçen sezon normal sezonu ve şampiyonluk turunu 3. sırada bitirdi. Genk ise normal sezonu şampiyon, şampiyonluk grubunu 2. Tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi vizesi almasına rağmen, 2. Eleme Turu'nda İsviçre'den Servette'ye elenip Konferans Ligi'ne düştü. Play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.