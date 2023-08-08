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Adana Demir’e zor rakip

Adana Demirspor, Konferans Ligi’nde Osijek’i elerse, play-off’ta Yunanistan devi Olympiakos’la Belçika’nın güçlü ekibi Genk’in mağlubuyla eşleşecek.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Adana Demir’e zor rakip
Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Adana Demirspor'un 3. turda Hırvatistan'dan Osijek'i elemesi durumunda play-off'ta eşleşeceği rakibi belli oldu. 3. Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Adana Demirspor, Osijek'i geçerse play-off turunda Olympiakos (Yunanistan)- KRC Genk (Belçika) eşleşmesinin mağlubuyla oynayacak. Yunanistan'ın Panathinaikos'la birlikte en tanınmış takımı olan Olympiakos, geçen sezon normal sezonu ve şampiyonluk turunu 3. sırada bitirdi. Genk ise normal sezonu şampiyon, şampiyonluk grubunu 2. Tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi vizesi almasına rağmen, 2. Eleme Turu'nda İsviçre'den Servette'ye elenip Konferans Ligi'ne düştü. Play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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