Cluj - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya geliyor.
Patrick Kluivert, Adana Demirspor ile ilk resmi sınavına çıkıyor.
CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor.
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
Cluj - Adana Demirspor maçın haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Perşembe 20:30'da başladı. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.