Haberler Adana Demirspor Cluj - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Cluj - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Cluj ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Romanya'dan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Cluj - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 20:26 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 20:30
Cluj - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya geliyor.

Patrick Kluivert, Adana Demirspor ile ilk resmi sınavına çıkıyor.

CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor.

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Cluj - Adana Demirspor maçın haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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CLUJ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Perşembe 20:30'da başladı. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

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