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Adana Demirspor-Sivasspor: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaştı. Mücadele uzatma dakikalarında Sivasspor'un kaydettiği gol sonrası konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 18:04
Adana Demirspor-Sivasspor: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada Çağdaş Altay düdük çaldı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin son bölümüne 2-2 beraberelikle girilirken, Sivasspor uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.

Adana Demirspor'un golleri Stambouli ve Balotelli'den gelirken, Sivasspor'un gollerini Pedro Henrique'den geldi.

Bu skorla Adana Demirspor puanını 45 puanda kalırken, Sivasspor puanını 37'ye yükseltti.

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