Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'ımızın Ukrayna maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit millilerin Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesi İstanbul'da yapacağı kampa, geçen dönem organize edilen Genç Millî Takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarında bulunan Antrenör Danışmanları Peters Bernhard ve Levent Sürme de katılacak. Bernhard ve Sürme, Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile kamp süresi boyunca işbirliği çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirecek ve saha uygulamalarında bulunacak. Mart ve Nisan aylarında yapılan Genç Millî Takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarında çok verimli bir süreç geçiren Bernhard ve Sürme, Ümit Millî Takımımızın kampı esnasında da çalışmalarına devam edecek. Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Millî Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve Genç Millî Takımlar Analiz Departmanı Sorumlusu Erdoğan Kaynak antrenman metodolojilerinin geliştirilmesi adına canlı analiz tekniklerini ve teknolojik yenilikler ışığında farklı analiz yöntemlerini antrenmanlarda uygulayacak.

Ukrayna maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

KALECİLER: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (KVC Westerlo)

DEFANS: Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Bayır (Menemenspor A.Ş.), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

ORTA SAHA: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Fatih Karagümrük A.Ş.), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Muhammed Egemen Pehlivan (Fatih Karagümrük A.Ş.), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor)

FORVET: Enis Destan (Altınordu), Mohamed Zeki Avcı (Stade Lausanne-Ouchy), Ali Akman, Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)