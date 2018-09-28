Ümit Milli Futbol Takımı Fransa ile karşılaşacak
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Fransa ile karşılaşacak

    Ümit Milli Futbol Takımı Fransa ile karşılaşacak

    , Fransa ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Rouen kentinde 12 Ekim Cuma günü oynanacak özel müsabakanın TSİ 21.45'te başlayacağı ifade edildi.

    Açıklamada, 1996-1997 yaş grubu ile oluşturulan Ümit Milli Takım'ın, son özel maçını UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Fransa ile yapacağı belirtildi.

    1. 28.9.2018 15:08
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