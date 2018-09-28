Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Rouen kentinde 12 Ekim Cuma günü oynanacak özel müsabakanın TSİ 21.45'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, 1996-1997 yaş grubu ile oluşturulan Ümit Milli Takım'ın, son özel maçını UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Fransa ile yapacağı belirtildi.