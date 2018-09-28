Ümit Milli Futbol Takımı Fransa ile karşılaşacak
Ümit Milli Futbol Takımı, Fransa ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Rouen kentinde 12 Ekim Cuma günü oynanacak özel müsabakanın TSİ 21.45'te başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, 1996-1997 yaş grubu ile oluşturulan Ümit Milli Takım'ın, son özel maçını UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Fransa ile yapacağı belirtildi.
- 28.9.2018 15:08
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Adis Jahovic, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak
Toplam 2
Yorum
isyan adını değiştirsin yusuf yusuf koysun
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
Toplam 1
Yorum
maho Kasım paşa maçından sonra yolcu var benden söylemesi bu hocayla bu iş olmaz hocası takım çıksa trabzon kazanır.
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ ALPER VE OZAN İLE TAKILMAYA BAŞLAMIŞTIR.
Ümit Milli Futbol Takımı Fransa ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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