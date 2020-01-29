İzmirspor gümbür gümbür: 2-1 - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Haberleri İzmirspor gümbür gümbür: 2-1

gümbür gümbür:

İzmirspor gümbür gümbür: 2-1

10.'ta mücadele eden efsane , bu hafta da 'yi deplasmanda mağlup etti.

10.'ta mücadele eden efsane , bu hafta da 'yi deplasmanda mağlup etti. Eşref Metin ve Ümit Koz'un golleriyle kazanan mavi-beyazlılar 8'de 8 yaptı.
  1. 29.1.2020
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