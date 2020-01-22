Ads'den gol yağmuru
Devrenin son 2 maçını kazanan Güney ekibi, ikinci yarıya da görkemli Balıkesirspor galibiyetiyle başladı. Adana Demirspor rakibine deplasmanda 6 gol atarak şov yaptı.
Zirveye oynayan Menemenspor için ikinci devre kabus gibi başladı. Giresunspor ise devre arasını iyi geçirdiğini gösterdi. Karadeniz ekibi Del Valle'nin müthiş oynadığı maçta Menemen'i 3 golle mağlup etti. Giresunspor play-off iddiasını güçlendirdi.
ÜMRANİYE-ALTAY
İki takım da maç boyunca önemli pozisyonlar yakaladı. Altay'da Kappel'in getirdiği topları arkadaşları gol yapamadı. Ev sahibi Ümraniye maç sonunda yan toplarda etkili oldu. Tarık'ın tek golüyle de 3 puana uzandı. İstanbul temsilcisi ikinci devreye iyi başladı.
ADANASPOR-AKHİSAR
ETuruncu-beyazlılar, Akhisar karşısında çok zorlandı. Konuk ekip maç boyunca üstün olan taraftı. Karşılaşma Akhisar hücumcularıyla Adanaspor kalecisi İrfan Can arasında geçti. İrfan Can müthiş kurtarışlarla 1 puanı kazandırdı. Maç sonunda alkışı aldı.
ALTINORDU-HATAY
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu sahasında Hatayspor ile berabere kaldı. Lider Hatay devreyi mağlubiyetle kapatmıştı. İkinci yarıyı 1 puanla açtı. Hücumcuları formda ama savunması sıkıntılı. Paylaşılan bu puanlar iki takımı da fazla üzmedi.
İSTANBUL-ERZURUM
İki takım da kapanmayı değil oynamayı seçti. Erzurumspor daha baskındı. 1-0 öndeyken kritik pozisyonları harcadılar. Ardından İstanbulspor'a yakalandılar. Erzurumspor da lider Hatayspor'un takıldığı haftada rakibine yaklaşamadı.
KEÇİÖREN-BALIKESİR
Atamayan atarlar denilen maçlardan oldu. İlk düdükten son ana kadar Keçiörengücü bastırdı. Eskişehirspor sol beki Cemali'nin hızla getirdiği topta Onur'un golüyle 3 puana uzandı. Devre arası yabancılarını kaybeden Es-Es için müthiş bir zafer oldu.
BOLUSPOR-OSMANLI
Osmanlıspor deplasmanda Boluspor'u mağlup ederek büyük moral buldu. Maça damgasını stoper Mehmet Yiğit vurdu. İkinci golde ortalığı karıştırdı, yetmedi çizgi üzerinden bir de top çıkardı. Osmanlı kendini düşme hattının dışına attı.
BURSA-K.GÜMRÜK
Nefes kesen mücadeleyi Timsahlar kazandı. Bursaspor'un sağ beki Burak Kapacak'ın nefis asistini Seleznyov kontrol edip müthiş bir voleyle ağlarla buluşturdu. Ndao, Karagümrük adına eşitliği sağladı. Kubilay, yeşil-beyazlılara 3 puanı getiren golü kaydetti.
BALIKESİR-A.DEMİR
Güney temsilcisi ikinci devreye görkemli bir galibiyetle başladı. Adana Demirspor, ilk yarısında 4 gol attığı maçta Balıkesirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu yarım düzinelik galibiyet ile büyük moral buldular. Rakiplere de gözdağı verdiler.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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