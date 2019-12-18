10 numara Çarsamba
4.Grup'ta Çarşamba fırtınası esmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, en yakın rakibi Boyabat'ı deplasmanda Kemal Sabri'nin golüyle yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı, zirvedeki yerini perçinledi.
Çarşambaspor, ligde çıktığı 13 maçın 12'sini kazandı. 4.Grup'ta 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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