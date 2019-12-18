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18 Aralık 2019, Çarşamba
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10 numara Çarsamba

10 numara Çarsamba

4.'ta Çarşamba fırtınası esmeye devam ediyor. , en yakın rakibi Boyabat'ı deplasmanda 'nin golüyle yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı, zirvedeki yerini perçinledi.

4.'ta Çarşamba fırtınası esmeye devam ediyor. , en yakın rakibi Boyabat'ı deplasmanda 'nin golüyle yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı, zirvedeki yerini perçinledi.

Çarşambaspor, ligde çıktığı 13 maçın 12'sini kazandı. 4.Grup'ta 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
  1. 18.12.2019
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