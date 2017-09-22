 Malatya korku saçıyor – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Malatya korku saçıyor

    Malatya korku saçıyor

    Sarı-kırmızılıların yıldızı Boutaib, Karabük’e gözdağı verdi: Ben işimi yapıp, golümü atacağım, takımım da 3 puanı kazanacak

    Yeni Malatyaspor'un yıldız ismi Khalid Boutaib'ten iddialı sözler... Attığı 4 golle takımının en skorer ismi olan Faslı oyuncu, bu hafta konuk olacakları Karabükspor'a gözdağı verdi. Bursaspor karşısında aldıkları 4-2'lik yenilgiyi unutturacaklarını söyleyen 30 yaşındaki forvet, "Benim işim gol atmak ve takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak. İnanıyorum ki, Karabükspor karşısında da gollerime devam edeceğim. Tabii ki önceliğim Malatyaspor'un kazanması" ifadelerini kullandı.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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