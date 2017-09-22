Malatya korku saçıyor
Sarı-kırmızılıların yıldızı Boutaib, Karabük’e gözdağı verdi: Ben işimi yapıp, golümü atacağım, takımım da 3 puanı kazanacak
Yeni Malatyaspor'un yıldız ismi Khalid Boutaib'ten iddialı sözler... Attığı 4 golle takımının en skorer ismi olan Faslı oyuncu, bu hafta konuk olacakları Karabükspor'a gözdağı verdi. Bursaspor karşısında aldıkları 4-2'lik yenilgiyi unutturacaklarını söyleyen 30 yaşındaki forvet, "Benim işim gol atmak ve takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak. İnanıyorum ki, Karabükspor karşısında da gollerime devam edeceğim. Tabii ki önceliğim Malatyaspor'un kazanması" ifadelerini kullandı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
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Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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