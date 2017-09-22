Malatya korku saçıyor

Yeni Malatyaspor'un yıldız ismi Khalid Boutaib'ten iddialı sözler... Attığı 4 golle takımının en skorer ismi olan Faslı oyuncu, bu hafta konuk olacakları Karabükspor'a gözdağı verdi. Bursaspor karşısında aldıkları 4-2'lik yenilgiyi unutturacaklarını söyleyen 30 yaşındaki forvet, "Benim işim gol atmak ve takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak. İnanıyorum ki, Karabükspor karşısında da gollerime devam edeceğim. Tabii ki önceliğim Malatyaspor'un kazanması" ifadelerini kullandı.