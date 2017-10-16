SADECE ERSUN YANAL’I GÖNDEREREK BU TARİHİ AYIBI ÖRTEMEZSİNİZ!

GEÇEN sezonki (Çaykur Rizespor'un küme düşmesine neden olan maç) Bursaspor karşılaşmasında takımına oynattığın rezil oyundan sonra gitmeliydin Ersun Yanal! Sen Trabzonspor'u adeta oyuncağın haline getirdin; gitmedin! Ya yönetime ne demeli? O anda biletini kesmeliydi; büyük yanlış yaptı Muharrem Usta yönetimi ve seninle devam etti. Şenol Güneş'e dahi kurulmayan rüya gibi kadrolar kuruldu sana... Üç transfer dönemi geçirdin, kulübü milyonlarca euro zarara uğrattın! Hüsran üretmekten başka bir eser koyamadın ortaya! Senin döneminde Trabzonspor futbol olarak da ekonomik olarak da batma noktasına geldi!

Trabzonspor'un futboldan anlayan yeni bir yönetime, yeni bir vizyona ve hayal satmayan, takır takır futbol oynatan bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bu kadar değerli bir kadroyu ben çalıştırsaydım, Ersun Yanal'ı puan olarak ikiye katlardım. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Herkes mazisini sırtında taşır Ersun Yanal! Sen de Trabzonspor'a yaşattığın hezimetlerle ve başarısızlıklarınla anılacaksın... Başarısızlıkta tarih yazdın Ersun Yanal!

50'den fazla transfer yaptırdın. Kimi istediysen aldırdın!

İki kez orta yerdeki takımı adeta darmadağın ettirdin yönetime! Ne yetenekler, ne Trabzonspor sevdalısı futbolcuları gönderttin! Senin işe yaramaz dediğin oyuncular, işte dün sana böyle futbol dersi verdiler! Hadi sen bu işten anlamıyorsun diyelim, kadro mühendisliğin sıfır diyelim!

Yahu yönetim içinde futboldan biraz olsun anlayan hiç mi biri yoktu?

... Ve dün gelinen nokta ne kadar acı! Bir tarafta Sosa, Burak gibi yıldızlar! Diğer tarafta adeta kovar gibi gönderdiğiniz Henriqueler; Kadir Keleşler... Dünkü Akhisarspor kadrosunda oynayan hiçbir oyuncuyu transfer etmezdiniz değil mi?

Hatta Ersun hocaya verseniz hiçbirini kadroya bile almazdı!

Ama o tepeden baktığınız futbolcular, dün size büyük bir futbol dersi verdi!

...Ve siz Trabzonspor formasını giyen futbolcular! Futbol emek işidir, alınteridir, takım bütünlüğüdür... Sizde kaç zamandır bu özelliklerin hiçbiri yoktu! Sahada şımarıkça futbol oynarsanız, 6-1 şiddetindeki tokadı yer ve nakavt olursunuz!

.. Ve siz Muharrem Usta ve yönetimi; 'sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır' anlayışı ile hareket ettiniz. Ama büyük hata yaptınız. Çünkü yanlış kişiye sabır gösterdiniz ve bu sabrın sonunda meyve hiç olgunlaşmadı; daha toplayamadan dalında çürüdü!

Sadece Ersun Yanal'ı göndererek bu tarihi ayıbı örtemezsiniz!

Daha fazlasını yapmanız gerek!

Bugünden tezi yok; ne gerekiyorsa yapın, yapın ki; hasta ayağa kalksın!