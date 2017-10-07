Ektiğinizi biçtiniz!

Ayağına kadar gidip getirerek, Milli Takım'ı teslim ettiğimiz hoca, Rusya 2018 yolundaki kader maçımızda tribünde!

Neden tribünde? Amatörce hakeme itirazda bulunduğu için! Peki böylesine önemli bir maçta kim kenarda? Tayfur Havutçu!

Futbolculuğunu öve öve bitiremem.

Ama hocalığı? Hangi başarısı ve tecrübesi vardı ki, Lucescu'nun yardımcısı oldu Tayfur hoca?

Dün faciayı kenarda film gibi izledi.

Maçı yorumlayan Yılmaz Vural 'Böyle gitmez, takım yürüyor, bir çare bulunmalı, çözüm üretilmeli!' diyor. Kim çözüm üretecek Yılmaz hocam kim? Bu kadar kaliteli bir Milli Takım, hemen yanı başımızdaki Dünya Kupası'nı gidemiyor!

Yazıklar olsun! Bitmiş tükenmiş bir Lucescu'yu getirip, Türk futbolunu emanet ettik!

Ezber bir kadro... Bir kahvehaneye gidip, 70 yaşındaki Mehmet Efendi'ye bir 11 çıkar deseniz, dünkü 11'i şıp diye çıkarırdı.

Ne bir taktik, ne bir rakibe önlem, ne bir oyun stratejisi... Saldım çayıra, Mevlam kayıra misali... Vakit dolduruyor sahada Millilerimiz...

Rakip İzlanda, topu teslim etti bize. Biz yorulduk. Onlar kaptığı her topta kalemizde kabusu yaşattı bize! Bu takımın fizikli bir takım olduğu, yan topları çok iyi kullandığı, uzun oynadığı, taçları bile korner gibi attıkları biliniyordu. Rakibin bu artılarını bozacak hiçbir manevra üretmek yok! Bu nasıl dersine çalışmaktır Lucescu?

Bu nasıl maç izlemektir Tayfur Havutçu!

2002 Dünya Kupası'ndan sonraki en kaliteli kadro oluşmuştu! Ama bu kadro, formsuz hocalar yüzünden Dünya Kupası'na gidemedi.

İlk yarıda yediğimiz golleri savunmamız ve kalecimiz Volkan Babacan seyretti!

Kötü oynayan Nuri Şahin'i çıkarıp, Ozan Tufan'ı oyuna almak hangi futbol aklıyla anlatılır? Senin gole ve 3. bölgede baskı kurmaya ihtiyacın var. Neden Yusuf Yazıcı'yı, Emre Mor'u almıyorsun oyuna?

Ne bekliyorsun Ozan Tufan'dan!

Neresinden bakarsan bak, akıl tutulması!

2-0 geridesin ve Nuri çıkıp, Ozan giriyor... Futbola bu kadar büyük yatırımlar yapıyor bu devlet! Rüya gibi akıllı statlar, tesisler yapıyor... Bu budur elde edilecek hasat! Bir büyük turnuvayı daha televizyondan izleyeceğiz! Elde var hüsran! Elde var hayal kırıklığı!

Sizin vaat ettiğiniz anormal miktardaki primler yüzünden, Milli forma aşkı, para aşkına dönüştü!

Sonuç: Ektiğinizi biçtiniz!

Eserinizle gurur duyun! Milli Takım'a bu hezimeti yaşatanlar için hesap verme zamanı! Bu kez lütfen başınızı kuma gömmeyin! Bu enkazı ayağa kaldıracak birileri mutlaka bulunur!